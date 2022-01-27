В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

- Что нужно делать с бездомными собаками, вопрос к сожалению, остается открытым. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования, - сказал мэр Магадана Юрий Гришан.