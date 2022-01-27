УФСИН опубликовало видео с призывом устраиваться на работу

УФСИН по Вологодской области оригинально пригласило на работу молодых людей в социальных сетях. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».
Молодых людей обещают научить справляться с любой техникой, находить подход к каждому и побеждать любого противника. Авторы видео также рассказали о бонусах службы: стабильной зарплате, служебном жилье и бесплатном проезде в транспорте.
Также в управлении сообщили, что посетили один из областных колледжей и «красочными информационными буклетами» агитировали студентов идти на службу УФСИН.