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1 час назад

УФСИН опубликовало видео с призывом устраиваться на работу

УФСИН по Вологодской области оригинально пригласило на работу молодых людей в социальных сетях. Видео появилось в telegram-канале «Подъем».

Молодых людей обещают научить справляться с любой техникой, находить подход к каждому и побеждать любого противника. Авторы видео также рассказали о бонусах службы: стабильной зарплате, служебном жилье и бесплатном проезде в транспорте.

Также в управлении сообщили, что посетили один из областных колледжей и «красочными информационными буклетами» агитировали студентов идти на службу УФСИН.

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