Заболевший COVID Басилашвили рассказал о своем состоянии

По данным телеканала, актер лечится дома, болезнь протекает в легкой форме. Свое хорошее самочувствие Басилашвили связывает с вакцинацией от COVID-19.

Также сообщается, что актер болеет коронавирусом уже второй раз. Басилашвили уверен, что повторно инфекцию ему кто-то «привез», так как уже несколько месяцев он находится в самоизоляции на даче.