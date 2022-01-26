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11 минут назад

Заболевший COVID Басилашвили рассказал о своем состоянии

Олег Басилашвили в беседе с «Пятым каналом» рассказал о своем состоянии. О болезни 87-летнего актера стало известно 20 января.

Заболевший COVID Басилашвили рассказал о своем состоянии
Фото: ТАССТАСС

«Все в порядке, все хорошо», — отметил Басилашвили.

По данным телеканала, актер лечится дома, болезнь протекает в легкой форме. Свое хорошее самочувствие Басилашвили связывает с вакцинацией от COVID-19.

Также сообщается, что актер болеет коронавирусом уже второй раз. Басилашвили уверен, что повторно инфекцию ему кто-то «привез», так как уже несколько месяцев он находится в самоизоляции на даче.

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