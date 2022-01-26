Штамм дельта может вернуться после омикрона

Глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер считает, что штамм коронавируса "дельта" может вернуться после того, как пройдет волна заболеваемости "омикроном", пишет РИА Новости .

"Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, которое опубликовано на сайте Базельского университета.

При этом он не исключает, что может появиться новый штамм коронавируса с ранее неизвестными характеристиками. Он призвал внимательно следить за развитием новых вариантов, чтобы выявить их свойства на ранней стадии и не оказаться застигнутыми врасплох новой волной.