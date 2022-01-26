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12 минут назад

Штамм дельта может вернуться после омикрона

Глава исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер считает, что штамм коронавируса "дельта" может вернуться после того, как пройдет волна заболеваемости "омикроном", пишет РИА Новости.

Штамм дельта может вернуться после омикрона
Фото: ТАССТАСС

"Возможно, "дельта" вернется. "Дельта" – очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с "омикроном". К сожалению, "дельта" часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, которое опубликовано на сайте Базельского университета.

При этом он не исключает, что может появиться новый штамм коронавируса с ранее неизвестными характеристиками. Он призвал внимательно следить за развитием новых вариантов, чтобы выявить их свойства на ранней стадии и не оказаться застигнутыми врасплох новой волной.

Он также считает, что в настоящее время невозможно спрогнозировать сроки и серьезность новой волны коронавируса.

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