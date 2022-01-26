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38 минут назад

Бегающего по льду Фонтанки зайца сняли на видео

Петербуржцы в социальных сетях обсуждают появление зайца в самом центре города. Ушастого зверька удалось снять на видео, ролик опубликован в социальных сетях. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Заметили зверька вечером во вторник, 25 января. Заяц прогуливался по льду замерзшей реки Фонтанки. Он нарезал круги, а от прохожих старался держаться как можно дальше.

Горожане шутят, что заяц мог сбежать с Петропавловской крепости. Также петербуржцы удивлены, что так много диких животных оказывается в центре Петербурга. Раньше были лисы, а теперь зайцы. Комментаторы также ждут появления волка.

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