Бегающего по льду Фонтанки зайца сняли на видео

Петербуржцы в социальных сетях обсуждают появление зайца в самом центре города. Ушастого зверька удалось снять на видео, ролик опубликован в социальных сетях. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Заметили зверька вечером во вторник, 25 января. Заяц прогуливался по льду замерзшей реки Фонтанки. Он нарезал круги, а от прохожих старался держаться как можно дальше.
Горожане шутят, что заяц мог сбежать с Петропавловской крепости. Также петербуржцы удивлены, что так много диких животных оказывается в центре Петербурга. Раньше были лисы, а теперь зайцы. Комментаторы также ждут появления волка.