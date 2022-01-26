Школьников в российском городе лишили туалета

В Воронеже школьников фактически лишили туалета. На ужасное состояние санузлов пожаловались родители учеников младших классов, пишет «Российская газета».

Фото: ОНФ Воронежской области ОНФ Воронежской области

Речь идет о городской общеобразовательной школе № 30, где на первом этаже не работает часть унитазов, а те, что функционируют, — грязные и без стульчаков. По словам воронежцев, в помещении стоит отвратительный запах, а температура воздуха не превышает 17 градусов Цельсия из-за постоянно открытой форточки под потолком.

Ранее в санузле не хватало перегородок и было всего одно изолированное место, куда на переменах выстраивались огромные очереди. Родители учеников рассказали, что эту проблему решили после обращения к завучу. Однако в остальном ситуация не изменилась — в помещении по-прежнему холодно, отсутствует бумага, сломан электросушитель для рук, а дети вынуждены терпеть до дома, чтобы сходить в туалет.

С жалобами воронежцы обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). В организации возмутились таким состоянием санузлов в городе-миллионнике и отметили, что необходимость терпеть может негативно отразиться на здоровье школьников. Общественники попросили подключиться к устранению проблемы региональный департамент образования, науки и молодежной политики.

В профильном департаменте сослались на закон об образовании и заявили, что за содержание зданий учебных заведений отвечают муниципалитеты. В управлении образования Воронежа не считают ситуацию с туалетами в школе номер 30 катастрофической, но пообещали провести в помещениях общий ремонт летом 2022 года.