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1 час назад

Пострадавшую в пожаре Воронкову прооперировали

Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, которая пострадала во время пожара у себя дома, провели операцию. Результаты необходимых анализов оказались хорошими, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

Пострадавшую в пожаре Воронкову прооперировали
Фото: ТАССТАСС

"Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - заявила пресс-атташе.

Как сообщалось ранее, дома у Воронковой загорелась елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадали актриса и ее дочь. По информации пресс-атташе театра, состояние актрисы было тяжелым, но стабильным. В понедельник, 24 января, актрису перевели из реанимации в обычную палату. Представитель театра отметила, что на среду была запланирована операция на руке, которая была сильно травмирована при пожаре.

По информации столичного главка МЧС, площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать.

Актриса Вера Воронкова окончила школу-студию МХАТ, с 2000-го служит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах "Марш Турецкого", "Кодекс чести", "Каменская 4" и "Журов".

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