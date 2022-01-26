Пострадавшую в пожаре Воронкову прооперировали

Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, которая пострадала во время пожара у себя дома, провели операцию. Результаты необходимых анализов оказались хорошими, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

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"Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - заявила пресс-атташе.

Как сообщалось ранее, дома у Воронковой загорелась елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадали актриса и ее дочь. По информации пресс-атташе театра, состояние актрисы было тяжелым, но стабильным. В понедельник, 24 января, актрису перевели из реанимации в обычную палату. Представитель театра отметила, что на среду была запланирована операция на руке, которая была сильно травмирована при пожаре.

По информации столичного главка МЧС, площадь возгорания в доме на проспекте Мира составила шесть квадратных метров, горели личные вещи и мебель. В 00:26 пожар удалось ликвидировать.