Меньшиков внезапно отстранил от работы режиссера Долина

Режиссер Олег Долин рассказал, что узнал о своем отстранении от работы из сообщения художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.
Долин написал открытое письмо Меньшикову. Он принял такое решение, так как худрук не выходит на связь. Долин сообщил, что не успел закончить спектакль, который придумал и отрепетировал.
«Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой"», — написал режиссер на своей странице в Facebook.
Постановщик отметил, что в таком случае репетиции с участием новой команды должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Режиссер заявил, что не понимает, как Меньшиков мог «указать ему на дверь» и самостоятельно выпускать чужую постановку.
«Что это может означать – что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость», – написал Долин.
Спектакли Долина пользуются популярностью в других театрах Москвы. Кроме того, он преподает в ГИТИСе на курсе Меньшикова.