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52 минуты назад

Олег Меньшиков отстранил от работы режиссера Олега Долина за неделю до премьеры спектакля

Режиссер Олег Долин рассказал, что узнал о своем отстранении от работы из сообщения художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.

Меньшиков внезапно отстранил от работы режиссера Долина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Долин написал открытое письмо Меньшикову. Он принял такое решение, так как худрук не выходит на связь. Долин сообщил, что не успел закончить спектакль, который придумал и отрепетировал.

«Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой"», — написал режиссер на своей странице в Facebook.

Постановщик отметил, что в таком случае репетиции с участием новой команды должны начаться за девять дней до заявленной премьеры. Режиссер заявил, что не понимает, как Меньшиков мог «указать ему на дверь» и самостоятельно выпускать чужую постановку.

«Что это может означать – что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость», – написал Долин.

Спектакли Долина пользуются популярностью в других театрах Москвы. Кроме того, он преподает в ГИТИСе на курсе Меньшикова.

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