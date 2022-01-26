Россиянок возмутила «русская проститутка» в «Сексе в большом городе»

В России фанатки «Секса в большом городе» оскорбились на шутку, прозвучавшую в продолжении популярного сериала. В одной из серий проекта «И просто так…» прозвучало выражение «русская проститутка», пишет журнал Glamour.

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В восьмой серии сериала ключевой персонаж, автор Кэрри Брэдшоу, с подругой обсуждают девушку, которая поселилась в соседней квартире. Писательница поинтересовалась, откуда у молодой соседки могут быть деньги на просторное жилье в столь дорогом районе.

«Я просто пытаюсь понять, как она в этом возрасте может позволить себе хорошую квартиру в этом доме? Русская проститутка?» — задалась вопросом героиня Сары Джессики Паркер.

Фраза Кэрри возмутила россиянок, которых наделили образом девушек легкого поведения, лишенных каких-либо моральных принципов. Миллионы фанаток сериала были поражены тем, что создатели проекта, которые на протяжении всех серий делают яркий акцент на идее толерантности, позволили себе оскорбить целую нацию.

В сети пользователи потребовали извинений от создателей проекта, однако те никак не объяснили ситуацию. Россиянки массово пишут гневные комментарии и обвинения в нетолерантности в Instagram компании HBO, однако их просто удаляют.