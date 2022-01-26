Инвалид-колясочник расчистил снег у аптеки. Видео

В Краснодаре местный житель на инвалидной коляске не мог попасть в аптеку из-за образовавшихся сугробов. Тогда мужчина решил сам расчистить подход к заведению. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

37-летний житель Краснодара Юрий Старжинский после обрушившихся на город сильных снегопадов решил помочь коммунальщикам. На записи видно, как мужчина в инвалидном кресле с лопатой в руках расчищает тротуар от снега. Все происходящее снимает его супруга, которая также передвигается на коляске.