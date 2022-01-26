Исследование Rambler&Co И СберПраво: 44% россиян при выборе юриста смотрят на опыт и только 13% – на цены

Согласно опросу, самые популярные темы для обращения к юристам – взыскание денежных средств и вопросы недвижимости

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Медиахолдинг Rambler&Co и онлайн-сервис для получения юридической помощи СберПраво провели совместное исследование и узнали у россиян, как часто и по каким поводам они обращаются к специалистам за юридическими услугами.

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27% опрошенных хотя бы раз консультировались с юристами, 17% пользуются их услугами 1-2 раза в год. 13% участников опроса сами оказались юристами, а 8% регулярно нуждаются в правовых советах. Остальные пока не сталкивались с такими ситуациями, которые требуют сопровождения юриста.

Самая востребованная юридическая услуга у респондентов – это консультация (39%). На втором месте (27%) – защита в суде. 18% обращаются за помощью в оформлении и подаче документов в нужные органы, 16% – в сопровождении сделок.

Список проблем, по которым участники опроса обращаются к юристам, гораздо шире. 27% респондентов нужна помощь с взысканием денежных средств, 23% консультируются по теме недвижимости, 19% – по защите прав потребителей, 13% – по наследству, каждый десятый – по семейным проблемам, 8% в правовом поле интересуют автомобильные вопросы.

Большинство (44%) ищут юристов по рекомендациям друзей и знакомых. У четверти (25%) уже есть свой специалист, 16% не понимают, где найти профессионала. 7% обращаются к отзывам в интернете, 4% – к онлайн-сервисам. По 2% ищут на маркетплейсах услуг и в социальных сетях.

Главными критериями по выбору специалиста респонденты назвали следующие: опыт (49%), конкретная специализация (29%), низкая цена (9%), статус адвоката (5%), высокая цена (4%), образование (3%), страницы в соцсетях (1%).

При этом большинство (81%) россиян считают, что необходимо самим уметь ориентироваться в законах. Из них 48% регулярно читают книги и статьи по праву, а 33% хотят научиться разбираться в теме. Однако почти каждый пятый россиянин (19%) думает, что это необязательно и готов делегировать это профессионалам.