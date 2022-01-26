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26 минут назад

Минздрав озвучил рекомендации для болеющих COVID

Минздрав РФ опубликовал памятку, в которой описал действия человека в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 или ОРВИ. Согласно появившемуся на сайте ведомства документу, переболевшим или привитым без факторов риска при бессимптомном течении болезни лечение не требуется.

Минздрав озвучил рекомендации для болеющих COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При бессимптомном течении COVID-19 лечение назначается врачами лишь для людей старше 60 лет или с наличием хронических заболеваний, которые могут вызвать осложнения. При отсутствии признаков заболевания люди также могут получить лист нетрудоспособности. Кроме того, им рекомендовано измерять температуру не реже раза в сутки.

Если температура тела превысила 38 градусов, держится более двух суток и не сбивается приемом жаропонижающих средств, требуется обратиться в поликлинику или единую службу «112» для консультации с врачом. В случае появления одышки, ощущения нехватки воздуха, боли за грудиной, снижении сатурации менее 94-95%, человеку необходимо вызывать скорую помощь.

При этом всем пациентам необходимо соблюдать самоизоляцию — даже если они вакцинировались или переболели. Все, кто проживает с болеющим под одной крышей, должны носить маски или респираторы. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться в поликлинику или службу «112».

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