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28 минут назад

Актрисе Вере Воронковой сделали операцию после пожара

Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы из-за гирлянды, сделали операцию, сообщила пресс-атташе театра.

Актрисе Вере Воронковой сделали операцию после пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей», – сказала РИА «Новости» пресс-атташе.

Ранее сообщалось, что Воронкова пострадала в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, где загорелась гирлянда на елке. Ее госпитализировали с отравлением дымом. На среду была запланирована операция на руке, которая сильно пострадала при пожаре.

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