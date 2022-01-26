Актрисе Вере Воронковой сделали операцию после пожара

Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы из-за гирлянды, сделали операцию, сообщила пресс-атташе театра.
«Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей», – сказала РИА «Новости» пресс-атташе.
Ранее сообщалось, что Воронкова пострадала в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, где загорелась гирлянда на елке. Ее госпитализировали с отравлением дымом. На среду была запланирована операция на руке, которая сильно пострадала при пожаре.