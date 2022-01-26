Актрисе Вере Воронковой сделали операцию после пожара

«Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей», – сказала РИА «Новости» пресс-атташе.