В Крыму назвали сроки подачи иска к Украине о водной блокаде

Крым завершает подготовку иска к Украине, касающийся ущерба от водной блокады. Как сообщил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, иск подадут в конце февраля, он станет первым в череде судебных претензий к Украине.

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Рабочая группа завершает подготовку иска о возмещении материального ущерба, после чего он будет передан в Арбитражный суд Республики Крым, — сказал Фикс.

По его словам, следующими планируется подать иски по нанесению ущерба полуострову в результате энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.

Следственный комитет в конце августа 2021 года впервые в истории России возбудил уголовное дело по статье «Экоцид» за перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала. Организаторам водной блокады, скрывшимся на территории Украины, может грозить лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Согласно п. 5 ст. 78 УК РФ, экоцид не имеет сроков давности.