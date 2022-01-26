Кота с необычными глазами показали на видео

Сообщается, к нынешним хозяева Мари-Джози Броссон и её дочери Моники котенок попал из приюта. Там он выздоравливал после аварии и комы, в которой находился три дня. Позднее глаза Пико начали сереть и врачи подтвердили диагноз – двусторонняя глаукома. Заболевание навсегда лишило животного зрения и привело к деформации и помутнению хрусталика. Кот ориентируется в пространстве, следуя за Моникой или ее мамой. Даже когда он гуляет в саду, который ему знаком, старается не уходить от них далеко. В самом доме ходит одинаковыми комнатами, но все равно может ударяться о мебель.