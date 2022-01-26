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2 часа назад

Кота с необычными глазами показали на видео

Слепой кот Пико продолжает набирать популярность в Tik Tok благодаря необычной внешности. Видео появилось в telegram - канале «Лента добра».

Сообщается, к нынешним хозяева Мари-Джози Броссон и её дочери Моники котенок попал из приюта. Там он выздоравливал после аварии и комы, в которой находился три дня. Позднее глаза Пико начали сереть и врачи подтвердили диагноз – двусторонняя глаукома. Заболевание навсегда лишило животного зрения и привело к деформации и помутнению хрусталика. Кот ориентируется в пространстве, следуя за Моникой или ее мамой. Даже когда он гуляет в саду, который ему знаком, старается не уходить от них далеко. В самом доме ходит одинаковыми комнатами, но все равно может ударяться о мебель.

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