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14 минут назад

В Париже замерз насмерть известный фотограф Робер

На одной из центральных улиц Парижа известный фотограф замерз насмерть. Как сообщает телеканал BFMTV, никто из прохожих не пришел ему на помощь в течение восьми часов. Несчастный случай с фотографом произошел 19 января вечером.

В Париже насмерть замерз фотограф Робер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

84-летний Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго, во время прогулки он упал и потерял сознание. Он 8 часов пролежал в снегу, никто из многочисленных прохожих не пришел на помощь пожилому человеку. Только утром следующего дня, в районе в 6:30, один из парижских бездомных вызвал скорую.

Робера госпитализировали в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Вскоре он скончался. Рене Робер прославился своими фотографиями танца фламенко.

Ранее сообщалось, что на американо-канадской границе обнаружили тела четырех замерзших человек.

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