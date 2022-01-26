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44 минуты назад

В Петербурге введут новые ограничения для несовершеннолетних из-за COVID-19

Несовершеннолетние жители Санкт-Петербурга из-за распространения коронавируса не смогут посещать в городе культурные и спортивные мероприятия. Изменения в постановление городского правительства о мерах по противодействию распространению COVID-19 внёс губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации.

В Петербурге введут новые ограничения для несовершеннолетних
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ограничения вводятся на период с 28 января по 13 февраля.

Запрещается посещение несовершеннолетними зоопарков, музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в городе введён запрет на проведение не предусмотренных планом физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что власти Ленинградской области на фоне распространения «омикрон»-штамма коронавируса планируют в ближайшие дни ограничить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Диспансеризация также будет приостановлена.
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