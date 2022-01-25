Иммунолог спрогнозировал пик новой волны COVID в России

Пятая волна коронавируса в России может достичь пика через две-три недели, прогнозирует иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По мнению специалиста, в ближайшее время рост заболеваемости продолжится. После выхода на пик заболеваемость «упрется в потолок» и медленно пойдет на спад.

«Три недели на рост, потом стабилизация, снижение, возможно, очень длинный хвост будет», - предположил Крючков в беседе с «Ура.ру».

Он также заявил, что спустя полтора месяца после пятой волны может начаться шестая. Это связано с возможностью распространения в России подвида «омикрон»-штамма BA.2, который в ряде стран начал вытеснять основной вариант «омикрона». По словам Крючкова, в Дании BA.2 дал «просто гигантский» скачок заболеваемости.

Ранее сообщалось, что новый подвариант «омикрон»-штамма коронавируса ВА.2 становится доминирующим в Дании. На второй неделе 2022 года на ВА.2 пришлось 45% новых случаев заражения.