Гинцбург разъяснил, можно ли заразиться дельтой после омикрона

Иммунитет, полученный после заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса, не защищает от штамма «дельта». Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

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По словам Гинцбурга, это доказали исследования на животных.

«На животных мы это тоже продемонстрировали, совершенно верно, перекрестный иммунитет переболевших «омикроном» не дает защиты от «дельты». В то же самое время вакцинация дает защиту от «дельты», от тяжелых случаев», - заявил директор центра имени Гамалеи.

Он отметил, что вакцинация «Спутником V» надежно защищает от тяжелого течения «омикрона», но не может дать защиты от инфицирования. При этом разрабатываемая центром Гамалеи назальная вакцина, по словам Гинцбурга, «позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных «омикроном», но и возможности инфицирования и заражения».

В октябре 2021 года Минздрав России выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Вакцина создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, ее планируется применять в дополнение к обычной прививке.