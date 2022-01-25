У привитых и переболевших коронавирусом пациентов омикрон протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры. Об этом «Ленте.ру» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Помимо температуры, по ее словам, у привитых и переболевших COVID-19 при заражении омикрон-штаммом появляются прозрачные выделения из носа, першение в горле и периодический сухой кашель. По клиническому течению заболевание напоминает грипп или другую респираторную инфекцию, отметила Пшеничная.

У тех же, кто не болел и не вакцинировался, омикрон может протекать более ярко — с температурой до 38 градусов и больше, выраженной слабостью, головной болью в мышцах и суставах, заключила специалист.