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29 минут назад

Россиянам перечислили симптомы омикрона у привитых и переболевших

У привитых и переболевших коронавирусом пациентов омикрон протекает на фоне нормальной или слегка повышенной температуры. Об этом «Ленте.ру» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Помимо температуры, по ее словам, у привитых и переболевших COVID-19 при заражении омикрон-штаммом появляются прозрачные выделения из носа, першение в горле и периодический сухой кашель. По клиническому течению заболевание напоминает грипп или другую респираторную инфекцию, отметила Пшеничная.

Стал известен новый симптом омикрона

У тех же, кто не болел и не вакцинировался, омикрон может протекать более ярко — с температурой до 38 градусов и больше, выраженной слабостью, головной болью в мышцах и суставах, заключила специалист.

Ранее эксперт по охране здоровья Госдумы и врач-офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что коронавирус может привести к полной потери зрения.

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