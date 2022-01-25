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33 минуты назад

Попова заявила об увеличении заболеваемости COVID вдвое

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом растет в 83 регионах страны. Показатель последней недели оказался в два раза выше, чем предыдущей, заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, пишут «Известия».

Попова заявила об увеличении заболеваемости COVID вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, главный санитарный врач России отметила, что максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе наблюдаются среди подростков 15-17 лет, а также взрослых от 30 до 49 лет.

«Самая активная, высоко контактирующая часть населения, безусловно, в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в нее», — уточнила она.

Также стало известно, что рост бессимптомных форм ковида за последние две недели отмечается в 2,3 раза.

Как подчеркнула глава Роспотребнадзора, рост заболеваемости коронавирусом в клинической форме за последние две недели наблюдается в основном за счет острых респираторно-вирусных заболеваний — в два раза.

«И бессимптомных форм — здесь рост в 2,3 раза, пневмонии остаются в очень небольшом удельном весе», — сказала она.

Вместе с тем Попова сообщила, что сегодня в стране подтверждено 5889 случаев омикрона в 68 регионах. При этом почти 90% пациентов с омикроном в России заразились внутри страны, а 70% заболевших новым штаммом не были привиты от COVID-19.

Однако и удельный вес дельты в ряде регионов пока остается достаточно высоким.

Также уточняется, что во всех регионах, где были сняты ограничения, наблюдается значительный рост заболеваемости. В пяти регионах часть школ перешли на дистанционное обучение в связи с ростом числа заболеваний ОРВИ и гриппом.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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