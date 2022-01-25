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4 часа назад

Попова назвала категории чаще всего болеющих COVID-19 россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категории россиян, которые в настоящее время чаще всего болеют COVID-19. Она сообщила, что рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, при этом минимальный прирост наблюдается среди лиц старше 65 лет. Об этом она сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 25 января, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Попова назвала категории чаще всего болеющих COVID-19 россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Самая активная, высококонтактирующая часть населения безусловно и в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в нее», — отметила главный санитарный врач страны.

По словам Поповой, у Роспотребнадзора есть данные, которые подтверждают, что удельный вес дельта-штамма коронавируса пока что сохраняется в различных регионах России достаточно высоким.

«Поэтому сегодня заразиться можно как вариантом омикрон, так и гораздо более тяжело протекающим вариантом дельта», — заявила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что заболеваемость COVID-19 за неделю в России увеличилась вдвое. Главный санитарный врач уточнила, что рост числа новых случаев коронавируса отмечается в 83 российских регионах, при этом в Амурской и Сахалинской областях сохраняется снижение.

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