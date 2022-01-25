Организатор полуголой фотосессии у мечети пожаловалась на угрозы

Блогер Мария Катанова пожаловалась на угрозы в ее адрес после того, как она организовала откровенную фотосессию полуголой девушки на фоне Соборной мечети в Москве. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как объяснила девушка, она достигла пика развития в СММ, ей хотелось расти дальше в своей профессиональной области. Таким образом, она хотела попробовать такой инструмент, как пиар. Катанова добавила, что была юридически безграмотна и не подозревала, что за подобные поступки грозит уголовная ответственность.

Помимо этого, Катанова рассказала, что теперь подвергается оскорблениям и угрозам в свой адрес. Она еще раз принесла извинения всем тем, кого задела фотосессия.

Напомним, что накануне блогерша устроила фотосессию в откровенном образе на фоне мечети, но изначально отрицала свою причастность. После Катанова пыталась убедить общественность, что съемка была случайной и потребовалась ей, чтобы создать инструкцию, как не нужно вести пиар в соцсетях, а идеей послужила другая аналогичная фотография.