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1 час назад

Организатор полуголой фотосессии у мечети пожаловалась на угрозы

Блогер Мария Катанова пожаловалась на угрозы в ее адрес после того, как она организовала откровенную фотосессию полуголой девушки на фоне Соборной мечети в Москве. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

Организатор полуголой фотосессии у мечети пожаловалась на угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснила девушка, она достигла пика развития в СММ, ей хотелось расти дальше в своей профессиональной области. Таким образом, она хотела попробовать такой инструмент, как пиар. Катанова добавила, что была юридически безграмотна и не подозревала, что за подобные поступки грозит уголовная ответственность.

Помимо этого, Катанова рассказала, что теперь подвергается оскорблениям и угрозам в свой адрес. Она еще раз принесла извинения всем тем, кого задела фотосессия.

Напомним, что накануне блогерша устроила фотосессию в откровенном образе на фоне мечети, но изначально отрицала свою причастность. После Катанова пыталась убедить общественность, что съемка была случайной и потребовалась ей, чтобы создать инструкцию, как не нужно вести пиар в соцсетях, а идеей послужила другая аналогичная фотография.

Когда правда вскрылась, Катанова извинилась за свой поступок и добавила, что с уважением относится к верующим и понимает, что за такие фотосессии может грозить уголовная ответственность. Позднее блогера, модель и их подругу, которая сыграла роль случайного прохожего, который выложил видео со съемкой на фоне мечети в интернет, отпустили под подписку о невыезде — им грозит наказание по уголовной статье об оскорблении чувств верующих.

Общество,Мария Катанова,
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