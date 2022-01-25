Исследование Rambler&Co: четверть россиян планируют ревакцинацию из-за омикрона

При этом 47% участников опроса новый штамм не пугает

Фото: ТАСС ТАСС

Rambler&Co провёл исследование с 16 по 23 января 2022 года и узнал, как относятся к распространению омикрон-штамма интернет-пользователи и начали ли они принимать новые меры безопасности.

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Согласно опросу, мнение россиян по поводу опасности нового штамма коронавируса разделились. 53% выражают озабоченность омикроном, 47% не очень беспокоят новости о нём.

Причины для настороженности у респондентов разные. 48% боятся того, что новый вид вируса более заразен, 38% переживают, что пандемия всё никак не заканчивается. 9% больше беспокоит негативный информационный фон, нежели реальная опасность, а 5% не хотят введения новых ограничений. Опасения россиян подтверждают данные сервиса СБЕР ЕАПТЕКА – на первой рабочей неделе продажи товаров в категории для профилактики вирусных заболеваний выросли на 27%. Самыми популярными товарами стали экспресс-тесты на COVID-19 (рост продаж в штуках в 2 раза, +103%), витамины (+57%), аскорбиновая кислота (+52%) и средства-антикоагулянты (+51%).

В связи с активным распространением нового штамма почти треть участников опроса (30%) планируют избегать общественных мест и транспорта, 27% будут внимательнее соблюдать масочный режим. Четверть (25%) планируют ревакцинироваться, 16% будут реже выходить из дома. 2% высказали желание впервые поставить вакцину.

У респондентов, которые не боятся омикрона, тоже есть свои причины. 38% считают, что если за два года пандемии они не заболели – не заболеют и новым штаммом, 26% устали жить с чувством опасности, 19% уже переболели, а 17% уверены в своём иммунитете.

Почти половина россиян (51%) считают, что новая волна коронавируса вскоре пройдёт сама собой. 18% ожидают дополнительных ограничительных мер в ближайшие 2-3 месяца, 12% ждут изобретения ещё одного вида вакцины. 9% думают, что жить с ограничениями придётся до конца 2022 года, 6% – что вновь закроются границы, а 4% уверены, что работодатели отправят сотрудников на удалёнку до лета, а потом всё постепенно вернётся в прежний ритм.