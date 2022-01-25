«Вчера в социальных сетях появилось видео, на котором фигурируют работники министерства. По факту произошедшего проводится служебная проверка, принимавшие участие в этом будут уволены сегодня. Я сожалею о случившемся и приму все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились впредь», – говорится в сообщении главы калужского министерства.