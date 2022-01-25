В здании Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области устроили вечеринку с алкоголем, сигаретами и пистолетом. Запись с увеселительного мероприятия чиновников на рабочем месте опубликована в сообществе «Калуга жесть СМИ» во «ВКонтакте».
Руководитель регионального ведомства Владимир Жипа в своем Telegram-канале сообщил, что принимавшие участие в вечеринке сотрудники будут уволены.
«Вчера в социальных сетях появилось видео, на котором фигурируют работники министерства. По факту произошедшего проводится служебная проверка, принимавшие участие в этом будут уволены сегодня. Я сожалею о случившемся и приму все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились впредь», – говорится в сообщении главы калужского министерства.