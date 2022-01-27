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18 минут назад

Названо число российских регионов без «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах в двух федеральных округах России.

Названо число российских регионов без «омикрона»
Фото: ТАССТАСС

На утро четверга официально не сообщали об обнаружении «омикрона» сообщили 11 регионов. При этом о выявлении нового штамма за последние сутки проинформировали главы Ненецкого автономного округа и Новосибирской области, передает РИА «Новости».

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID-19.

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