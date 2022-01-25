РОЦИТ: в Рунете предпочитают отечественные соцсети

"Результаты опроса демонстрируют несколько моментов. Во-первых, социальные сети сегодня занимают важное место в жизни россиян – миллионы человек пользуются ими ежедневно, с различными целями – общения, получения различной информации, обучения. То, что соцсети стали социально значимыми ресурсами – это уже свершившийся факт. Во-вторых, пользователи Рунета отдают предпочтение именно отечественным, а не зарубежным сервисам "ВКонтакте" и "Одноклассникам", - прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.