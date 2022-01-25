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59 минут назад

РОЦИТ: в Рунете предпочитают отечественные соцсети

Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) провел мониторинг общественного мнения с целью узнать, какими социальными сетями больше всего пользуются жители России. Онлайн-опрос проводили с 3 по 10 января 2022 года среди россиян старше 18 лет. Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.

РОЦИТ: в Рунете предпочитают отечественные соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более 50% опрошенных заявили, что пользуются социальными сетями ежедневно. 53,5% респондентов пользуются платформой "Вконтакте". Второй по популярности стала социальная сеть "Одноклассники" (36,9%). Из зарубежных сервисов платформой Instagram ежедневно пользуются 27,4% опрошенных, а Facebook – 8,2%.

"Результаты опроса демонстрируют несколько моментов. Во-первых, социальные сети сегодня занимают важное место в жизни россиян – миллионы человек пользуются ими ежедневно, с различными целями – общения, получения различной информации, обучения. То, что соцсети стали социально значимыми ресурсами – это уже свершившийся факт. Во-вторых, пользователи Рунета отдают предпочтение именно отечественным, а не зарубежным сервисам "ВКонтакте" и "Одноклассникам", - прокомментировал исследование директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.

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