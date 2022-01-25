Россияне, побывавшие в вакационном туре, остались недовольны действием зарубежной вакцины. Они признались, что на многие виды вакцины у них была сильнейшая аллергия и они вновь заразились коронавирусом.

«Джонсон» вообще ни о чем. <…> Защиты никакой. Одноклассница сделала в июне, а в начале осени заболела короной. Болела сильно», – поделилась Ольга в комментариях под обсуждением вакцинных туров за рубеж в телеграмм-канале «Записки врача».

Часть комментаторов отметили, что первую и вторую прививку ставили разными иностранными вакцинами, например, Moderna, Pfizer или AstraZeneca. Часто при второй вакцинации наблюдалась сильнейшая аллергическая реакция.

«Получил две прививки «Пфайзера» немецкого, после первой – ничего, а после второй – офигенная аллергия, неделю супрастин принимать пришлось», – пишет Игорь.

«Я дважды колола «Коронавак», норм вообще. Коллега с прошлой работы – «Модерну», такая бурная реакция организма была, что отходил неделю от нее», – добавляет Atariy.

Кроме того, люди уверяют, что некоторые их знакомые поставили себе уже по 5–10 вакцин и считают себя совершенно незащищенными перед вирусом.