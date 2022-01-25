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54 минуты назад

Театру Табакова пригрозили миллионным штрафом за нарушение антиковидных мер

Театру Олега Табакова грозит штраф до миллиона рублей за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на главного инспектора административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Театру Табакова пригрозили миллионным штрафом за нарушение антиковидных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ходе мониторинга соблюдения театрами режима повышенной готовности был выявлен ряд нарушений. Так, администрация театра не приняла меры по соблюдению антиковидных требований: посетители театра не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Как объяснил главный инспектор, за такие нарушения театру грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей, однако если будут выявлены случаи нанесению вреда здоровью людей, размер санкции может быть увеличен до 1 млн рублей.

Напомним, что накануне руководитель главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что в ряде общественных мест столицы усилили проверки соблюдения мер профилактики коронавируса на фоне роста заболеваемости.

Ранее за нарушение противоковидных мер оштрафовали клуб в Петербурге «Гигант Холл», в котором выступал рэп-коллектив 25/17. Как выяснили проверяющие, на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и масочный режим, а в самом помещении не было антисептиков.

Общество,Евгений Данчиков,Сергей Михайлов,Олег Табаков,
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