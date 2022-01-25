В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
51 минуту назад

Эксперт объяснил, к чему приведут новые штрафы для соцсетей

В Роскомнадзоре предложили новые штрафы для соцсетей за игнорирование жалоб пользователей. В решении этого вопроса ведомство опиралось на опыт Германии, где такая мера позволила привлечь к модерации контента.

Эксперт объяснил, к чему приведут новые штрафы для соцсетей
Фото: ТАССТАСС

Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, к чему приведут новые штрафы и насколько такая мера может быть эффективной.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Закон прав пользователей в соцсетях действует с 2018 года и возлагает огромную ответственность и штрафы на площадки, которые обязаны модерировать контент. К сожалению, наказывать соцсети в России не получится, так как они — западные. Только 5 из 13 соцсетей-гигантов начали «приземляться» у нас. Можно выпивать сотни штрафов, они их не платят и не собираются, — сказал эксперт.

Он отметил, что в России одни из самых высоких показателей в мире по травле в соцсетях среди подростков, и эту проблему необходимо решать.

— В социальной сети должны быть сделаны определенные настройки. Оклеветать человека — как щелкнуть пальцами. А дальше как пожар в сухом лесу — все разлетается. Этим должны заниматься модераторы в социальных сетях. А соцсеть, которая зарабатывает огромные деньги, должна инвестировать в модерацию контента, и ее правила должны быть прозрачными для всех, — заявил Малькевич.

Гештальт-терапевт Елена Друма рассказала, как не попасться на уловки мошенников в соцсетях.

Общество,Александр Малькевич,Общественная палата России,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители