Эксперт объяснил, к чему приведут новые штрафы для соцсетей

— Закон прав пользователей в соцсетях действует с 2018 года и возлагает огромную ответственность и штрафы на площадки, которые обязаны модерировать контент. К сожалению, наказывать соцсети в России не получится, так как они — западные. Только 5 из 13 соцсетей-гигантов начали «приземляться» у нас. Можно выпивать сотни штрафов, они их не платят и не собираются, — сказал эксперт.