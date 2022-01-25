Профессор МГУ раскрыл секрет способностей Алисы Тепляковой

Заслуженный профессор МГУ Александр Асмолов, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, объяснил NEWS.ru, в чём секрет феноменальных способностей самой известной студентки России. Как рассказал Асмолов, отец девочки Евгений Тепляков разработал и применил мнемотехнические приёмы, с помощью которых Алиса сдала ЕГЭ в восемь лет и которые, по его мнению, нанесли удар по её психике. Точно также, добавил он, ситуацию с Алисой Тепляковой оценила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, «воспринявшая трагедию Алисы Тепляковой как свою собственную».

Фото: Первый канал/YouTube Первый канал/YouTube

Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и её мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приёмы — натаскивание памяти, которые сконструировал Евгений Тепляков, — заявил Александр Асмолов.

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Ситуацию с Алисой Тепляковой профессор МГУ называл «трагедией потерянного детства», а поступление девятилетней девочки на факультет психологии — «абсолютно неадекватным».

Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин — российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт. — NEWS.ru) — это было бы другое. Девочку лишили детства, — выразил мнение Асмолов.

По словам Александра Асмолова, который как член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратился к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над девятилетней студенткой, та «восприняла трагедию Алисы Тепляковой как свою собственную».

Я поражён тем, что сделано для понимания этой ситуации Марией Львовой-Беловой. Её переживания, её боль... Она восприняла трагедию Алисы Тепляковой как свою собственную и ищет выход из этой сложнейшей ситуации не ради пиара, а ради девочки, — отметил Асмолов.

Он подчеркнул, что уже не раз призывал отца Алисы Тепляковой Евгения забрать документы дочери с факультета психологии, и заявил, что даже если девочка сможет окончить МГУ, то вряд ли сумеет найти работу. По мнению Александра Асмолова, 14-летний психолог никуда не сможет устроиться, поскольку «это будет абсолютный нонсенс и ситуация безысходности».