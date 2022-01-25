Россияне стали пить больше шампанского

В 2021 году россияне в два раза чаще стали покупать слабоалкогольные напитки с содержанием спирта не более 9%. Их продажи по сравнению с 2020-ым подскочили на 55,4%, до 11 млн декалитров (дал). За декабрь 2021-го спрос вырос в 3,6 раза год к году. Объём продаж шампанских и игристых вин за год поднялся на 6,9% и достиг 18,4 млн дал. Об этом ТАСС сообщил Национальный союз защиты прав потребителей. За декабрь 2021-го продажи шампанского и игристых вин по сравнению с декабрём 2020-го увеличились на 2,3%, до 4,7 млн дал.

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Россияне также чаще стали покупать коньяк. Его продажи за год подскочили почти на 5%, до 2,2 млн дал, а в декабре — на 1,1%, до 1,5 млн дал. Однако в целом алкоголь без пива и напитков, которые готовятся на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, стал пользоваться в России меньшей популярностью. За год продажи спиртного просели на 0,7%, до 212,8 млн дал, в декабре — на 0,1%, до 25,8 млн дал.