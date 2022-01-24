Скабеева посмеялась над «пророческой ролью» Зеленского

Но в первую очередь она обратила внимание на то, что в настоящее время целый ряд стран рекомендовал своим соотечественникам покинуть Киев из-за угрозы вторжения России.

При этом к тексту Скабеева добавила видеофрагмент одной из серий «Слуги народа». В ней главный герой сериала Василий Голобородько бродит по пустому городу с рупором в руках и зовет людей, которые еще не уехали из Украины. На последних кадрах он приходит в аэропорт, где с ужасом видит взмывающий в небо последний самолет.