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33 минуты назад

Синоптик рассказал, какой будет погода в Центре России до конца января

В Европейской части страны в течение всей недели сильных снегопадов не будет, осадки возможны в среду и выходные. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал о погоде до конца января
Фото: © Тимур Ханов/ПГ© Тимур Ханов/ПГ

Пока на Юге России бушует непогода, а в Сибири установилась по местным меркам настоящая «жара», в центре страны погодная обстановка относительно спокойная и комфортная.

«В первой половине этой недели ожидается преобладание антициклонов, поэтому ночью станет заметно холоднее. Прояснения в облаках способствуют вымораживанию подстилающей поверхности и понижению температуры приземного слоя воздуха. Поэтому уже 25 января ночью температура в Москве и Московской области будет около -12—17 градусов. То есть в Татьянин день установится по-настоящему зимняя погода», — отметил Вильфанд.

Затем температура начнет падать, и уже днем будет 10 градусов мороза, в среду — 7-8 ниже нуля, а впоследствии потеплеет еще на несколько градусов.

«В течение всей недели сильных снегопадов не будет. Кроме среды, осадки возможны в выходные. Во второй половине недели антициклон будет теснить ложбина низкого давления — в ночь на среду выпадет небольшой снежок, высота снежного покрова подрастёт ещё на три сантиметра», — рассказал синоптик.

Общество,Роман Вильфанд,Парламентская газета,
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