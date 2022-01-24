Синоптик рассказал о погоде до конца января

В Европейской части страны в течение всей недели сильных снегопадов не будет, осадки возможны в среду и выходные. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Пока на Юге России бушует непогода, а в Сибири установилась по местным меркам настоящая «жара», в центре страны погодная обстановка относительно спокойная и комфортная.

«В первой половине этой недели ожидается преобладание антициклонов, поэтому ночью станет заметно холоднее. Прояснения в облаках способствуют вымораживанию подстилающей поверхности и понижению температуры приземного слоя воздуха. Поэтому уже 25 января ночью температура в Москве и Московской области будет около -12—17 градусов. То есть в Татьянин день установится по-настоящему зимняя погода», — отметил Вильфанд.

Затем температура начнет падать, и уже днем будет 10 градусов мороза, в среду — 7-8 ниже нуля, а впоследствии потеплеет еще на несколько градусов.