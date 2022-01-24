Врач предупредила о возможной потере зрения при COVID

Заболевание коронавирусом может привести к полной потери зрения, заявила врач-офтальмолог, эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция поражает крупные и мелкие сосуды. В глазах находятся мельчайшие сосуды, которые могут пострадать в результате вызываемой COVID-19 венозной недостаточности в виде тромбозов и артериальной в виде ишемических состояний.

«Если поврежден центральный магистральный ствол глаза, то человек утрачивает даже светоощущение. Если веточка, то происходит частичная потеря зрения», - рассказала Татьяна Шилова «Ура.ру».

Она отметила, что проблемы со зрением могут возникнуть как во время болезни, так и после нее. Офтальмолог предупредила, что потеря зрения может произойти внезапно, и лечить это состояние нужно незамедлительно – счет идет буквально на часы.

«На первые сутки мы применяем консервативное лечение. На вторые - добавляем лазерное лечение, вводим внутрь глаза специальные лекарства, чтобы рассосать кровоизлияние», - сообщила профессор.