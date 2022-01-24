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53 минуты назад

Симоньян сравнила себя с Кардашьян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила себя с известной американской моделью и актрисой Ким Кардашьян. Об объединяющих их вещах она рассказала в своем Telegram-канале.

Симоньян сравнила себя с Кардашьян
Фото: InstagramInstagram

В частности, по словам Симоньян, она с Кардашьян не только одной национальности и года рождения, но и одного роста, размера ноги и объема талии.

«А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии», — заключила она.

Симоньян родилась в Краснодаре в армянской семье 6 апреля 1980 года. Кардашьян же появилась на свет 21 октября 1980 года в США в Лос-Анджелесе. Модель имеет армянские корни со стороны отца — адвоката Роберта Кардашьяна.

Общество,Маргарита Симоньян,Ким Кардашьян,Russia Today,
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