Симоньян сравнила себя с Кардашьян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила себя с известной американской моделью и актрисой Ким Кардашьян. Об объединяющих их вещах она рассказала в своем Telegram-канале.

Фото: Instagram Instagram

В частности, по словам Симоньян, она с Кардашьян не только одной национальности и года рождения, но и одного роста, размера ноги и объема талии.

«А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии», — заключила она.