Симоньян сравнила себя с Кардашьян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила себя с известной американской моделью и актрисой Ким Кардашьян. Об объединяющих их вещах она рассказала в своем Telegram-канале.
В частности, по словам Симоньян, она с Кардашьян не только одной национальности и года рождения, но и одного роста, размера ноги и объема талии.
«А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии», — заключила она.
Симоньян родилась в Краснодаре в армянской семье 6 апреля 1980 года. Кардашьян же появилась на свет 21 октября 1980 года в США в Лос-Анджелесе. Модель имеет армянские корни со стороны отца — адвоката Роберта Кардашьяна.