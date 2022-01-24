Как подготовиться к ЧС: советы специалиста

Чтобы подготовить предметы и продукты первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации, задуматься об этом стоит заранее. При этом важно помнить, что у некоторых продуктов может закончиться срок годности, пишет Live 24.

Если у вас дома мало места для хранения, выбирайте универсальные товары и предметы, чтобы с максимальной отдачей использовать их. Прежде чем создавать неприкосновенный запас на тяжёлые времена, проведите инвентаризацию того, что у вас уже есть. Во время проверки записывайте то, чего не хватает, и что необходимо приобрести, — сообщает издание.

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Среди основных предметов, которые стоит запасти на случай чрезвычайной ситуации, авторы выделили 15 позиций: антибактериальное мыло и антисептик для рук, хлорка, фасоль и бобовые, расфасованные обеды в упаковке, сухое молоко, мука, мёд, джем, овсяная каша, макаронные изделия и соус, арахисовое и растительное масла, суп-лапша рамэн или консервированные супы, рис и вода.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил, что при возникновении ЧС мобильные сети часто бывают перегруженными многочисленными сообщениями рядовых пользователей, что может осложнять работу экстренных служб и ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В свою очередь, бывший советник президента по вопросам развития Интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что опасения «силовых зажимов» связаны с отсутствием информации о законопроекте со стороны официальных структур.

К любой экстренной ситуации, в том числе пандемии коронавируса, нужно правильно подготовиться: американский эксперт по выживанию, бывший командир спецназа Микел Хок (Mykel Hawke) советует дома держать запас необходимого на месяц, а в машине – на неделю. Эксперт рассказал РИА Новости о том, как правильно подойти к подготовке к вынужденной изоляции и пережить ее достойно.

"Я учу выживанию больше 25 лет, и мои восемь основных пунктов таковы: прежде всего – еда, вода, топливо и укрытие, во–вторых – связь, лекарства, навигационное устройство и средства безопасности", - рассказал он.

Автор многочисленных книг и курсов по выживанию в экстренных ситуациях считает, что для выживания главное, - придерживается такого правила: "при вас должен быть запас на один день, на три дня – в рюкзаке, на неделю – в машине или лодке, а дома - на месяц". По его признанию, дома он сам следует этому правилу.

"Будучи командиром спецподразделения и экспертом по выживанию, я держу запасы для своей семьи на период по меньшей мере 30-45 дней. Если кто-то еще не сделал запасы, придется запасаться тем, что может храниться. (Что запасать), полностью зависит от ваших потребностей. Если у вас есть вода, закупайте продукты или наоборот", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что, создавая запасы, люди часто забывают о таких важных вещах, как медицинские препараты, чистящие средства и о том, что поможет обеспечить безопасность.

Примечательно, что на фоне пандемии коронавируса о росте потребительского спроса сообщают оружейные магазины по всей стране: по всей Америке в них выстроились очереди, а прилавки заметно опустели.

Как подчеркивают профессионалы в сфере выживания из компании US Safe Room, в экстренных условиях главное - подойти к подготовке к экстренной ситуации взвешенно и запасаться не только "лакомствами", чтобы скрасить тоску, но реальной едой долгого хранения: консервами или засушенными продуктами. Необходимо также обеспечить укрытие свежей бутилированной водой, предметами личной гигиены, большим количеством смен нижнего белья, теплой одеждой и одеялами. Эксперты по выживанию также напоминают заранее позаботится о корме для питомцев и том, что надо не забыть приготовить радиоприемник, блокнот, ручку, игральные карты и настольные игры, чтобы не заскучать во время экстренной ситуации.

Предупреждая, что ситуация с COVID–19 в США какое-то время будет ухудшаться, Хок сохраняет оптимизм.

"Любая катастрофа или пандемия - это трагедия, но это - часть нашей жизни. И она дает нам возможность чему-то научиться. Я считаю, что происходящее изменит мир к лучшему. Мы научимся лучшей гигиене, а это не так плохо", - сказал Хок.

Лекарством от скуки в дни вынужденного карантина бывший спецназовец считает возможность обратиться к совершенствованию ваших навыков и умений.

"Всегда есть, чем заняться: сделать зарядку, убраться, поучиться, отдохнуть, поиграть. Главное, используйте свое время разумно и всегда работайте над совершенствованием своих навыков, знаний и понимания ситуации. Как и в любой другой ситуации старайтесь добиться лучших результатов в каждый отдельный момент день за днем. Сохраняйте спокойствие, ясный рассудок, хорошее расположение духа и выживайте с достоинством", - советует он.

Не мешает, считает специалист, подкрепить свои знания и умения просмотром "хороших" фильмов по теме выживания.

"Я думаю, всем обязательно надо посмотреть "Заражение". Он идеально ложится под сценарий происходящего. Им прекрасно удалось реализовать идею социального дистанцирования еще 10 лет назад - это взгляд, основанный на науке", - рекомендует Хок.

Он подчеркивает, что если мы смотрим хорошие фильмы, результат будет положительным, если смотрим плохие, мы начинаем бояться.

"Поэтому выбирайте с умом, учитесь, не плодите страхи", - сказал собеседник агентства.

К вещам первой необходимости относятся документы, лекарства, бутилированная вода.

Эвакуация может происходить, например, при наводнении. Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Принимать решение [об эвакуации — прим. ГМ] будет оперативный штаб. Самое главное — нужно собрать личные вещи, ценности, документы, лекарства, запас воды в бутылках, тёплые вещи на всякий случай. Не тащить с собой большой баул, а собрать именно маленькую сумку с вещами первой необходимости».

Если вы потерялись зимой в лесу без возможности добраться до людей, нужно соорудить укрытие из подручных материалов и развести огонь, чтобы защититься от холода и хищников, рассказал «Ленте.ру» специалист по выживанию Михаил Макей. Он добавил, что в любом, даже небольшом путешествии, необходимо иметь при себе аварийный запас из воды, средств навигации и разведения огня.

Холод несет большую опасность. Несколько дней назад замерзал в лесу и погиб пилот упавшего вертолета, а 27 декабря в Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Макей рассказал, что делать, если зимой вы потерялись и вынуждены спасаться в лесу.

Два способа

«Надо понимать, что к любой поездке: за город, на шашлыки, на охоту, рыбалку нужно готовиться. Вам нужны средства навигации, разведения огня, теплая одежда, также необходимо сообщить родным и близким, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Это такие самые базовые пункты, которые нужно соблюдать», — сказал специалист по выживанию.

Макей рассказал о двух способах выживания в условиях дикой природы: динамическом и статическом. При статической стратегии необходимо оставаться на месте, по возможности, при наличии средств, развести огонь. Костер не только поможет согреться, но также отпугнет диких хищников и увеличит вероятность того, что человека найдут по дыму или свету.

«В динамическом варианте нужно двигаться в сторону людей, идти на звуки, на свет, если запомнили дорогу, то попытаться вернуться тем же маршрутом. Второй важный момент — ночью никто не передвигается. Даже зимой, когда снег отсвечивает и видимость намного лучше, ее все равно не достаточно. Чтобы оставаться на месте, естественно, нужно укрытие. Необходимо подняться от земли, защитив себя от снега, ветра и внешней окружающей среды. Из подручных материалов отлично подходят еловые ветки, которых много в наших лесах. Они же, кстати, годятся и для разведения костров, поддержания тепла», — отметил Макей.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда ни одна из стратегий не сработает, специалист по выживанию напомнил о необходимости всегда иметь при себе аварийный запас, который позволит выжить даже в случае бедствия. Бедствием, кстати, может стать даже подвернутая нога.

«Даже с удалением на два километра от населенного пункта зимой подвернутая нога может привести к очень плачевным последствиям — человек не сможет передвигаться, получит обморожение и умрет от холода, не прожив и ночи. Потому еще раз напоминаю о необходимости иметь при себе средства навигации, разведения огня и также информирования близких», — заключил Макей.

Минобрнауки России вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на вуз. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования страны.

«Сигналом о нападении являются: звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных людей за окном или в коридоре», — говорится в публикации ведомства.

Учащимся в первую очередь рекомендуется спрятаться при потенциальной угрозе.

«Скройтесь в ближайшем помещении, лучше всего запирающемся», — следует из рекомендации.

В том случае, если студенты в аудитории или кабинете, то необходимо запирать двери и забаррикадироваться. Также нужно отойти от окон, дверей и лечь на пол.

Затем требуется вызвать оперативные службы, набрав «112» с мобильного. Еще желательно оповестить о произошедшем через СМС друзей и близких. В случае звонка лучше говорить очень тихо.

После того, как студенты увидят сотрудников правоохранительных органов, им стоит держать руки на виду и избегать резких движений.

В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.

Согласно рекомендациям ведомства, необходимо попробовать остановить или сбить с толку проявляющую агрессию собаку с помощью серии простых команд: «Место!», «Стоять!» или «Фу!».

Кроме того, для защиты от животного рекомендуется использовать зонтик, палку или камень и пытаться по возможности отступить к укрытию, забору или дому, призывая на помощь окружающих.

«По возможности обмотайте плащом или пиджаком предплечье и руку, а затем, выставив её вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно ударьте по верхней челюсти собаки», — призывают в МЧС.

В ведомстве напомнили, что болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык.

В случае укуса животного рекомендуется промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и смазать края йодом, после чего наложить чистую повязку.

Необходимо также выяснить, привита ли собака от бешенства, посетить ближайший травмпункт и проинформировать о случившемся полицию и санитарные службы.

В конце июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, разработанный МВД России.

В перечень из 12 пород, в частности, вошли американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, булли кутта.

Кинолог Владимир Уражевский в беседе с телеканалом «360» отметил, что указанные породы требуют особой подготовки и внимательности владельцев при их воспитании.

Если гроза застала на улице, необходимо зайти в закрытое помещение или под навес, где есть сухие места, рассказал эксперт по выживанию в нештатных ситуациях Олег Гегельский.

По его словам, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, лучше найти кустарник, который может защитить от молнии. Дело в том, что особую опасность в грозу представляют одиноко стоящие деревья.

"Гроза всегда сопряжена с большим количеством молний, а они имеют свойство бить в места, где содержится большое количество влаги. Ни в коем случае нельзя становиться под одиноко стоящими деревьями. Дерево является "молниеприемником", – рассказал Гегельский Агентству "Москва".

Также он отметил, что нельзя прятаться за зданиями, у которых мокрые стены, поскольку во время удара молнии электрический разряд может с легкостью распространиться. Он добавил, что на открытой местности нужно низко присесть или лечь на землю.

Гегельский напомнил, что в грозу лучше не пользоваться телефонами и не открывать зонт, стержень которого сделан из металла.

"Есть зонты с металлическими стержнями, высоко выступающими над самим зонтиком, и металлической ручкой. Они представляют некую опасность во время грозы, ими лучше не пользоваться", – подчеркнул эксперт.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что валюту страны проживания следует хранить в доме — хотя бы в небольшом количестве. Такое мнение он высказал в беседе с агентством «Прайм».

Он рекомендует ориентироваться на «финансовую подушку». Как минимум, это либо полугодовой доход домохозяйства, либо размер, примерно равный расходам, как минимум на полгода. Накопив такой «резерв», можно подумать об инвестировании или же сбережении оставшихся денег, указал эксперт.

«Что касается валюты для хранения, то подавляющее большинство банков сейчас оперирует только тремя валютами – доллар, евро и рубль. Найти где-то другие валюты будет довольно проблематично, так что для диверсификации валютной корзины можно закупать некоторые из них на брокерский счет», — отметил Переславский.

Перечисленные валюты он считает основными оборачивающимися валютами в России. Переславский советует соблюдать пропорции между ними по формуле «40 – 30 – 30» или же «50 – 25 – 25», где первая (большая доля) – это российская валюта.

«Такое соотношение позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию. В принципе, от места, где будет лежать такой капитал – под матрасом или в банке, почти ничего не изменится, разве что в банке на рублевый счет будут начисляться проценты, которые не позволят инфляции серьезно обесценить накопления», — полагает эксперт.

Преимуществом хранения средств дома является доступ к наличным, который позволяет воспользоваться ими при необходимости.

«Кейс Казахстана, когда на несколько дней люди остались без денег из-за закрытых банков и отключенных банкоматов, говорит о том, что наличные средства всегда должны быть в распоряжении гражданина, пусть даже это будет не полугодовой резерв, а хотя бы месячный», — подчеркнул Переславский.

Такой подход поможет избежать проблем с теми же выплатами по кредитам при возникновении проблем с доступом к банкоматам или блокировке счета.

Среди минусов хранения валюты дома эксперт выделил риск лишиться накоплений из-за кражи, пожара или другого несчастного случая и обесценивание денег из-за инфляции в отсутствие дохода.