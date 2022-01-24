Полуголая модель извинилась за снимок на фоне храма

«Во-первых, я хочу принести свои извинения за те чувства, которые я задела своей фотографией. Я глубоко уважаю все религии, и ту, которая является самой главной и важной в России. Я совершено не хотела и подразумевала оскорблять кого-либо своими фотографиями […] Я считаю себя россиянкой и поддерживаю традиционные ценности, я не хотела никого оскорблять, а лишь оказалась жертвой»», — написала она в своем Instagram-аккаунте.