Раскрыты донесения вермахта о неудачах немцев под Москвой

«Отсутствие, не было причиной. Ведь солдатам Красной Армии тоже, конечно, приходилось бороться с холодом. Скорее, руководство вермахта полностью недооценило боевую мощь Красной Армии и считало, что ее войска так же истощены, как и его собственные. Теперь немецкие военные получили от Красной Армии счет за свои иллюзии величия. Поражение под Москвой, которое едва не привело к краху Восточного фронта, стало началом трудного пути, который привел Красную Армию к Берлину», — рассказал он.