Раскрыты донесения вермахта о неудачах немцев под Москвой

В Сети появились ранее не обнародованные документы частей вермахта, в которых говорится о неудачах немцев в битве за Москву зимой 1941-42 года. Эти донесения найдены в Центральном архиве Министерства обороны РФ сотрудниками ЦАМО и Германского исторического института и опубликованы «Газетой.ру».
В документах приводятся сведения о массовых обморожениях и гибели немецких солдат, а также нехватке топлива и теплого обмундирования, с которыми столкнулись части вермахта.
Так, меморандуме дивизионного врача 3-й мотопехотной дивизии от 31 декабря 1941 года сказано, что в условиях сильного мороза у немецких частей оставалась одна надежда на русские валенки.
«Ежедневно в районе дивизии происходит до 10 случаев обморожения. Войска на передовой особенно подвержены обморожению, которое в основном поражает ноги (90%). Кажется совершенно необходимым обратить внимание на обувь этих людей. <...> Русские валенки также должны быть приобретены всеми способами», — отмечается в документе.
Однако, как уточнил сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль, причиной поражения Германии под Москвой стало не отсутствие зимнего снаряжения.
«Отсутствие, не было причиной. Ведь солдатам Красной Армии тоже, конечно, приходилось бороться с холодом. Скорее, руководство вермахта полностью недооценило боевую мощь Красной Армии и считало, что ее войска так же истощены, как и его собственные. Теперь немецкие военные получили от Красной Армии счет за свои иллюзии величия. Поражение под Москвой, которое едва не привело к краху Восточного фронта, стало началом трудного пути, который привел Красную Армию к Берлину», — рассказал он.
Сообщается, что в ближайшее время опубликованные документы будут доступны общественности в рамках совместного проекта Российского исторического общества, ЦАМО и Германского исторического института в Москве.