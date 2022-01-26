В Совфеде оценили необходимость введения локдауна

"Несмотря на большое количество людей, которые заболевают, количество госпитализаций даже уменьшилось, количество людей в отделениях реанимации не растет, число летальных случаев тоже не увеличивается пропорциально [количеству заболевших]. Эта ситуация позволяет пока не вводить каких-то жестких ограничительных мер, локдаунов, поскольку нагрузка на систему здравоохранения критично не возрастает, основная тяжесть сейчас ложится не на стационары, как это было несколько месяцев назад при дельта-штамме, не на красные зоны, отделения реанимации, а на амбулаторную сеть, скорую помощь", - пояснил Круглый.