В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
42 минуты назад

В Сочи появился первый в стране таксопарк электромобилей. Видео

В Сочи начал работу первый в России таксопарк, состоящий из 30 электромобилей. Жители и гости города-курорта могут проехать на машинах марки Tesla и JAC. Об эксперименте рассказал директор таксопарка Иса Айдамиров.

"Сочи был выбран, в первую очередь, конечно, из-за климата. Климат очень подходящий для электромобилей, и мы посчитали, что здесь это будет, как нигде, актуально", - сообщил Иса Айдамиров.

Директор таксопарка подчеркнул, что цель компании заключается в развитии в России сферы экологически-чистого транспорта. Айдамиров надеется, что и другие игроки рынка заинтересуются электромобилями. По мнению водителя Николая Крючкова, электрокар экономичнее машины с топливным двигателем. Таксист отметил, что такой автомобиль быстро разгоняется, а также прост в управлении.

"Нет никакой разницы, только единственное, что [отличает электромобиль от топливного - это] быстрый набор скорости, нет толчков при переключении, поскольку одноступенчатый редуктор стоит. Принцип, можно сказать, троллейбуса", - подчеркнул водитель.

Общество,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители