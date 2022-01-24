В Сочи появился первый в стране таксопарк электромобилей. Видео

В Сочи начал работу первый в России таксопарк, состоящий из 30 электромобилей. Жители и гости города-курорта могут проехать на машинах марки Tesla и JAC. Об эксперименте рассказал директор таксопарка Иса Айдамиров.

"Сочи был выбран, в первую очередь, конечно, из-за климата. Климат очень подходящий для электромобилей, и мы посчитали, что здесь это будет, как нигде, актуально", - сообщил Иса Айдамиров.

Директор таксопарка подчеркнул, что цель компании заключается в развитии в России сферы экологически-чистого транспорта. Айдамиров надеется, что и другие игроки рынка заинтересуются электромобилями. По мнению водителя Николая Крючкова, электрокар экономичнее машины с топливным двигателем. Таксист отметил, что такой автомобиль быстро разгоняется, а также прост в управлении.