В РАН усомнились в окончании пандемии после омикрона

«В Москве сейчас идет пик заболевших, затем будет полугодовой перерыв, а через полгода опять будет рост, но в меньшей степени. Будет как с гриппом. Мы к нему привыкли, и у нас всегда есть какие-то антитела против него», — сказал Соколов.