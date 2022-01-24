Тверские морги прокомментировали «восстание из мертвых»

«По антуражу что-то мы не узнаем, чей этот морг. Не первый городской точно. Вообще, покойники не лежат на столах покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки», – цитирует сообщение морга больницы №1 Твери РИА «Новости».