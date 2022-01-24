В Крыму назвали шаги по возвращению скифского золота

Решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине будет обжаловано в ближайшие два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора одного из крымских музеев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, кассационная жалоба будет подана от имени четырех музеев полуострова.

В конце октября 2021-го Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подавали апелляцию на это решение. Вердикт апелляционного суда также можно оспорить - в течение трех месяцев в Верховном суде Нидерландов.