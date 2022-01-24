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27 минут назад

В Крыму назвали дальнейшие шаги по возвращению скифского золота

Решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине будет обжаловано в ближайшие два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора одного из крымских музеев.

В Крыму назвали шаги по возвращению скифского золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, кассационная жалоба будет подана от имени четырех музеев полуострова.

В конце октября 2021-го Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо вернуть Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев подавали апелляцию на это решение. Вердикт апелляционного суда также можно оспорить - в течение трех месяцев в Верховном суде Нидерландов.

Член постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов говорил, что сделать это планируют до 26 января 2022-го.

Общество,Александр Молохов,
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