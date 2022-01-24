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45 минут назад

5 970 человек с COVID госпитализированы в России

5 970 человек госпитализировали с COVID-19 за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, это на 3,9% меньше по сравнению с 23 января.

5 970 человек с COVID госпитализированы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в стране выявлено 65 109 новых случаев COVID-19, общее число заражений достигло 11 173 300. Наибольший суточный прирост отмечен в Москве (+19509), второе место в таблице занимает Санкт-Петербург (+8413), третье — Московская область (+5980).

Выздоровели еще 21 714 пациентов. Общее число выздоровлений достигло 10 023 622.

От коронавируса умерли еще 655 человек, общее число летальных исходов за время пандемии в России достигло 326 112.

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