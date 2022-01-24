Обматерившую россиянку кондуктора выдворяют из России

Кондуктора, покрывшую матом екатеринбургскую пенсионерку, выдворяют с территории Российской Федерации . Такое решение принял суд по материалам полиции , сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга .

«По материалам полиции судом принято решение о выдворении нарушительницы с территории Российской Федерации. В настоящее время решение в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили представители ведомства.

Ранее кондуктор 42-го маршрута обматерила пожилую женщину за замечание о скользком пороге в автобусе. Инцидент, освещенный десятками СМИ, вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что жительница одной из республик Средней Азии живет и трудится в России незаконно. Известный ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать нелегалку «вон из страны, под зад ногой».