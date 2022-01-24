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17 минут назад

Кондуктора, обматерившую екатеринбурженку, выдворяют из России

Кондуктора, покрывшую матом екатеринбургскую пенсионерку, выдворяют с территории Российской Федерации. Такое решение принял суд по материалам полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Обматерившую россиянку кондуктора выдворяют из России
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«По материалам полиции судом принято решение о выдворении нарушительницы с территории Российской Федерации. В настоящее время решение в законную силу не вступило. Женщина помещена в Центр временного содержания иностранных граждан», — уточнили представители ведомства.

Ранее кондуктор 42-го маршрута обматерила пожилую женщину за замечание о скользком пороге в автобусе. Инцидент, освещенный десятками СМИ, вызвал широкий общественный резонанс. Выяснилось, что жительница одной из республик Средней Азии живет и трудится в России незаконно. Известный ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать нелегалку «вон из страны, под зад ногой».

Общество,Владимир Соловьев,МВД,
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