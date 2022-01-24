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11 минут назад

Россияне массово отказываются от покупки автомобилей в 2022 году

Подавляющее большинство россиян не планируют покупать машину в 2022 году. От приобретения автомобиля отказались 78% из 16 тыс. человек, проживающих в 83 регионах России, следует из опроса сайта "Дром", итоги которого поступили в редакцию "Газеты.Ru".

Россияне массово отказываются от покупки автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приобрести автомобиль в нынешнем году хотели бы 46% респондентов, однако они вынуждены отложить сделку из-за высоких цен. Настроены на покупку машины в 2022-м лишь 22% опрошенных. Из 17% будут искать варианты среди подержанных машин, а 5% планируют стать владельцами новых автомобилей.

"Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%. В таких условиях будет постепенное снижение спроса, большинство автолюбителей предпочтут не менять своего железного коня", — прокомментировал аналитик "Дром" Даниил Бутов.

Ранее сообщалось, что очередь на доставку некоторых моделей автомобилей в России клиентам уже растянулась до 2023 года. Также стало известно, что только за первую половину января в РФ подорожали машины сразу 23 марок.

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