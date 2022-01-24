Школьники назвали желаемый уровень дохода на первой работе

Более 60 тысяч рублей хотят получать 40% российских учеников.

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О планах зарабатывать от 60 тысяч рублей чаще других говорили школьники из Мурманской и Калининградской областей, Крыма и Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого международной образовательной компанией «ЯКласс».

При этом 27% респондентов, в основном это ученики 5–11-х классов, предполагают, что их первый доход составит от 35 до 50 тыс. рублей, 22% считают, что будут получать на первой работе от 25 до 35 тыс. рублей ежемесячно.