Ставшую мамой в десятый раз петербурженку сняли на видео

«Справляемся очень хорошо с мужем, я даже успеваю книжки читать всякие разные. У меня в этом плане вообще зверский аппетит, все подряд хватаю. С детьми тоже читаем очень много. Не знаю, может, кому не по силам, тот не рожает столько детей. Мы сознательно пошли на это» , - рассказала Александра.