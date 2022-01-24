Ставшую мамой в десятый раз петербурженку сняли на видео

Жительница Санкт-Петербурга Александра Федорова родила 10-го малыша. Мальчика назвали «Игорь». Видео из роддома появилось на портале «Ruptly».
Стоит отметить, что многодетная мама мечтала о большой семье с самого детства. Женщина рассказала, что справляется таким количеством детей в доме.
«Справляемся очень хорошо с мужем, я даже успеваю книжки читать всякие разные. У меня в этом плане вообще зверский аппетит, все подряд хватаю. С детьми тоже читаем очень много. Не знаю, может, кому не по силам, тот не рожает столько детей. Мы сознательно пошли на это» , - рассказала Александра.
В планах у семьи переехать в загородный дом. После пополнения места в пятикомнатной квартире для 12 человек мало. Также, Федоровы стоят в очереди на получение машины. С новым просторным автомобилем семье будет комфортнее передвигаться по городу и вместе посещать театры, музеи и кино.