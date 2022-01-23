Губернатор Петербурга высказался о возможности уйти в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался о возможности уйти в отставку. В интервью телеканалу «78» он заявил, что планирует довести до конца начатые им реформы.
Беглов подчеркнул, что город создал хорошую команду, в которой работают профессионалы. Он опроверг планы уйти в отставку и пообещал закончить реформы, в реализации которых участвуют смелые специалисты.
«Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь. Я и команда правительства работает, и мы продолжим эти реформы и доведем их до конца», — подчеркнул он.